Motocicletas ocupan espacios destinados a automóviles en la calle Cuauhtémoc

Arandas, Jalisco. A pesar de que en la calle Cuauhtémoc, en la zona centro de Arandas, existen espacios exclusivos para el estacionamiento de motocicletas, algunas de estas unidades son estacionadas en lugares destinados a vehículos pequeños.

Como se observa en las fotografías, en una de las esquinas de esta vialidad se encuentra un área debidamente señalizada para motocicletas. Sin embargo, a pocos metros, en el tramo destinado al estacionamiento controlado de automóviles, también se encuentran motocicletas ocupando estos espacios.

La señalización establece que el estacionamiento para vehículos pequeños tiene un tiempo máximo de una hora, por lo que resulta importante que se respete la distribución de los espacios.

Esta situación cobra relevancia debido a la limitada disponibilidad de estacionamiento en el centro de Arandas, donde cada espacio resulta importante para quienes acuden a realizar compras, trámites o actividades comerciales.

El llamado es a los motociclistas a utilizar las áreas destinadas para sus unidades y a las autoridades de Movilidad y Tránsito a supervisar el cumplimiento de la señalización existente.

El ordenamiento vial requiere de la colaboración de todos para aprovechar adecuadamente los espacios públicos.

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