Arranca el tercer año de gobierno en Arandas con nuevas obras de pavimentación

El Ayuntamiento de Arandas inició su tercer año de administración con nuevos proyectos de infraestructura vial, tanto en colonias de la cabecera municipal como en comunidades rurales.

La pavimentación de calles con concreto ha sido una de las principales prioridades del actual gobierno municipal, encabezado por el alcalde José Socorro Martínez Velázquez. Apenas un día después de comenzar su tercer año de gestión, el viernes 2 de octubre, comenzaron nuevos arranques de obra, entre ellos el de la calle Venezuela.

Posteriormente, el lunes 5 de octubre, se dio el banderazo de inicio a la pavimentación de la calle Obispo Salvador Martínez, ubicada en la colonia del Espíritu Santo. Se trata de una pequeña vialidad que corre de norte a sur, frente al campo de fútbol de esa colonia.

Durante el evento, los vecinos expresaron su agradecimiento al presidente municipal por atender esta necesidad. También tomó la palabra la síndica del Ayuntamiento, quien, al ser vecina de la zona, compartió con los asistentes algunas de las acciones realizadas por la actual administración.

Un proyecto de tres kilómetros de concreto hacia Bombela

El miércoles 7 de octubre se llevaron a cabo otros dos arranques de obra. Uno de los más significativos para el municipio fue el inicio de la pavimentación con concreto del camino rural de Piedras Chinas, con la intención de llegar hasta la comunidad de Bombela mediante diferentes etapas.

El proyecto contempla inicialmente tres kilómetros de pavimentación, con un arroyo vehicular de seis metros de ancho.

Lo destacable de esta obra es la participación conjunta de habitantes, empresarios y gobierno municipal. De acuerdo con lo anunciado, el primer kilómetro se realizará con aportaciones de los vecinos; el segundo contará con la participación de empresarios que tienen granjas a lo largo de ese camino, mientras que el tercero estará a cargo del Ayuntamiento de Arandas.

De esta manera, se busca completar una primera etapa de tres kilómetros de concreto, mejorando las condiciones de tránsito y comunicación para quienes diariamente utilizan esa importante vía rural.