Cierran tres tiendas OXXO en Arandas; consumidores mantienen preferencia por negocios locales

En los últimos meses, tres tiendas OXXO han cerrado sus puertas en Arandas, establecimientos que se encontraban ubicados en la carretera Arandas–Tepatitlán, en la calle Jesús Carranza y en la calle Profra. María Ramírez.

El cierre de estos puntos de venta ha llamado la atención de los habitantes, especialmente porque este tipo de cadenas comerciales suele mantener una presencia importante en ciudades de la región.

De acuerdo con información de FEMSA, empresa que opera la cadena OXXO, la permanencia de sus establecimientos está sujeta, entre otros factores, a su desempeño y rentabilidad. Cuando una ubicación deja de cumplir con las expectativas del negocio, la compañía puede tomar la decisión de no continuar con su operación.

Tiendas de abarrotes resistieron la competencia

Un aspecto particular es que dos de los establecimientos que ahora permanecen cerrados fueron instalados frente a tiendas de abarrotes locales, negocios que tuvieron que enfrentar directamente la llegada de una de las cadenas de conveniencia más grandes del país.

A pesar de la diferencia en tamaño y capacidad comercial, ambos comercios locales continuaron operando y lograron resistir el impacto de tener a un competidor de estas características prácticamente enfrente.

De acuerdo con entrevistas realizadas por NotiArandas, existe todavía una marcada preferencia entre muchos arandenses por realizar sus compras cotidianas en negocios locales.

Entre las razones mencionadas se encuentra principalmente el precio. En numerosos productos de consumo diario, comprar en una tienda de abarrotes puede resultar más económico que hacerlo en una tienda de conveniencia. También influyen factores como la cercanía, la atención personal y la relación que durante años se establece entre comerciantes y vecinos.

Un consumidor cada vez más cuidadoso con su dinero

Los cierres también ocurren en un contexto económico complicado para las familias. La inflación acumulada de los últimos años y el encarecimiento de alimentos, vivienda, servicios y otros gastos cotidianos han provocado que los consumidores sean cada vez más cuidadosos al decidir dónde y cómo gastar.

Esto puede favorecer a aquellos establecimientos que logran ofrecer mejores precios, especialmente en productos básicos, aunque las tiendas de conveniencia mantienen ventajas como horarios amplios, variedad de servicios y ubicaciones estratégicas.

El caso de estos tres OXXO en Arandas resulta particularmente interesante: la llegada de una gran cadena no necesariamente significa la desaparición del pequeño comercio. Al menos en estos puntos de la ciudad, las tradicionales tiendas de abarrotes lograron mantenerse abiertas mientras que los establecimientos de la cadena finalmente dejaron de operar.

Para una ciudad con una importante tradición comercial como Arandas, también representa una muestra del peso que todavía conserva el consumo local.

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