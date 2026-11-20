La empresaria arandense Irma Serafina González fue distinguida con la Presea Agave 2026 en la categoría de Mérito Industrial, reconocimiento otorgado por el Centro Universitario de los Altos (CUAltos) de la Universidad de Guadalajara, por su trayectoria de liderazgo y contribución al fortalecimiento de la industria agavera.

La entrega de este galardón se realizó en el marco de Revalora Agave 2026, evento que reconoce a personas e iniciativas que impulsan el desarrollo, la investigación, la innovación y el emprendimiento relacionados con el agave.

Tras recibir la distinción, Irma Serafina González expresó su agradecimiento a la Universidad de Guadalajara y manifestó su orgullo por recibir este reconocimiento en su tierra.

Durante su mensaje, recordó con cariño a su esposo, Juan Antonio González, con quien le hubiera gustado compartir este momento, pues también fue un apasionado del campo.

Asimismo, dedicó la presea a su familia y a los colaboradores de Grupo Tequilero México y Agroservicios Arandas Internacional, destacando el esfuerzo y compromiso de quienes han contribuido al crecimiento de ambas empresas.

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La empresaria señaló que una de sus mayores satisfacciones ha sido generar empleos en su comunidad y contribuir al bienestar de las familias arandenses.

En esta edición también fueron reconocidos Luis Alberto Hernández González y Jesús Franco, en la categoría de Mérito Agavero; Mercedes Guadalupe López Pérez, en Mérito Investigación; y la iniciativa SANAVE, en Mérito Emprendedor.

Con este reconocimiento, CUAltos distingue la trayectoria de una empresaria arandense que ha contribuido al fortalecimiento de la industria agavera y al desarrollo económico de la región de Los Altos de Jalisco.