Este lunes 16 de noviembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Gabriel Sainz y su hijo, también de nombre Gabriel, noticia que ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y la comunidad arandense.

La familia Sainz es ampliamente apreciada en la región. Quienes conocieron al señor Gabriel lo recuerdan como un hombre trabajador, honesto y de gran calidad humana.

A través de redes sociales, numerosas personas han expresado sus condolencias y mensajes de cariño y solidaridad hacia sus seres queridos ante esta dolorosa pérdida.

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Desde NotiArandas nos unimos a la pena que embarga a la familia Sainz, expresando nuestras más sinceras condolencias y deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles.

Descansen en paz. 🕊️

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