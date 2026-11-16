Un incendio se registró en una casa habitación ubicada sobre la calle Flavio Romero, en la colonia Providencia, en el municipio de Arandas. Elementos de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública acudieron al lugar para atender la emergencia.

De acuerdo con información publicada por Bomberos de Arandas hace aproximadamente nueve horas, al arribar al lugar, los elementos de emergencia encontraron la vivienda incendiada, por lo que comenzaron de inmediato las labores para sofocar el fuego.

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Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incidente.

En la atención de la emergencia participaron elementos de Bomberos de Arandas, Protección Civil y Seguridad Pública.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio ni el monto de los daños materiales ocasionados.