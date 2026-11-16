El encargado de la Hacienda Municipal de Arandas señaló que la incorporación del grupo político proveniente de Hagamos a Movimiento Ciudadano representa una oportunidad para fortalecer el proyecto rumbo a las próximas elecciones. Aseguró que el trabajo, la unidad y la cercanía con la ciudadanía serán fundamentales para obtener buenos resultados.

Arandas, Jalisco. — Ante los recientes movimientos políticos en el municipio y la incorporación de nuevos liderazgos a Movimiento Ciudadano (MC), Alejandro Sánchez Valadez, encargado de la Hacienda Municipal de Arandas, habló sobre la integración del grupo político al que pertenece a las filas del partido naranja y las expectativas que existen de cara al proceso electoral de 2027.

En entrevista, Sánchez Valadez explicó que la decisión de sumarse a Movimiento Ciudadano responde a una serie de circunstancias políticas, entre ellas la pérdida del registro de Hagamos y los acercamientos que se han desarrollado entre diferentes grupos.

“Son situaciones que se dan, algunas con la convicción de tomar una decisión y otras por situaciones fortuitas. Es de conocimiento de todos que Hagamos perdió su registro y, en la secuencia de los tiempos, se han dado acercamientos entre expresiones políticas”, comentó.

Destacó que el grupo político al que pertenece mantiene su liderazgo y llega a Movimiento Ciudadano con la intención de sumar esfuerzos y fortalecer una estructura conjunta.

“Llegamos con toda la ilusión de trabajar, de sumarnos, de unir fuerzas y llevar a buen puerto el esfuerzo en conjunto del gran equipo que ya es MC y de toda la fuerza política que representamos. Hoy nos estamos sumando todos para formar un solo grupo, que es MC Arandas”, expresó.

El trabajo será determinante para ganar en 2027

Al ser cuestionado sobre las posibilidades de Movimiento Ciudadano de mantener su presencia política en Arandas, considerando la trayectoria que ha construido durante los últimos nueve años, Alejandro Sánchez aseguró que ninguna elección puede darse por ganada anticipadamente.

“Yo creo que en la política el peor enemigo es la confianza. Confío plenamente en que la visión que tiene nuestro grupo y la del grupo ya conformado en MC pueden dar grandes dividendos, pero lo que nos va a poner donde merezcamos es el trabajo”, afirmó.

Subrayó que la unión de ambas fuerzas representa una oportunidad importante, aunque insistió en que los resultados dependerán del esfuerzo diario y de la capacidad para mantener un proyecto sólido.

“En política no puedes dar nada por hecho. Hay que trabajarlo todos los días y esa parte la tiene clara el grupo en conjunto”, agregó.

Respeto a quienes decidan participar en otros partidos

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que integrantes del actual Ayuntamiento busquen participar en las próximas elecciones bajo las siglas de otros partidos políticos, particularmente Morena.

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Sobre esta situación, Sánchez Valadez evitó emitir juicios respecto a las decisiones de otros actores políticos y señaló que cada persona deberá definir su propio camino.

“De otras expresiones políticas tendremos que manejarnos siempre con respeto. Al final, serán ellos quienes tengan que tomar decisiones. Yo puedo hablar de lo que venimos haciendo nosotros, de lo que vamos a trabajar y de la visión que tenemos”, manifestó.

Reiteró que su prioridad será concentrarse en el proyecto político al que ahora pertenece, sin entrar en confrontaciones con quienes decidan buscar oportunidades en otras fuerzas partidistas.

La unión de dos fuerzas políticas busca fortalecer a MC Arandas

Finalmente, Alejandro Sánchez Valadez consideró que la integración de los grupos políticos representa una oportunidad para aprovechar experiencias, corregir errores y construir nuevas propuestas para el municipio.

Señaló que cualquier proyecto debe mantenerse abierto a la retroalimentación y a la mejora continua, especialmente cuando se busca responder a las necesidades de la población.

“Siempre hay mejoras. Es retroalimentarte, reconstruirte en las situaciones que tengas detectadas y que te puedan llevar a mejores resultados. Creo que hay mucho que aportar y mucho que recibir”, explicó.

Asimismo, destacó que, desde su perspectiva, la unión de las dos principales fuerzas políticas del municipio podría consolidar un proyecto competitivo rumbo a las elecciones de 2027.

“El conjunto de los dos grupos grandes, la primera y la segunda fuerza política más importantes, ahora unidas en un solo proyecto que es MC Arandas, nos puede llevar, con la humildad de escuchar a la ciudadanía y estando en contacto todo el tiempo, a hacer grandes cosas”, concluyó.

Con estas declaraciones, Alejandro Sánchez Valadez deja clara su intención de participar en la nueva etapa política de Movimiento Ciudadano en Arandas, en un escenario donde la integración de liderazgos y la definición de candidaturas serán temas centrales rumbo al proceso electoral de 2027.