Realizan jornada de validación vehicular en Arandas con la participación de 108 ciudadanos

Este viernes se llevó a cabo una jornada de validación vehicular en el municipio de Arandas, en la que participaron aproximadamente 108 ciudadanos que acudieron con sus motocicletas, automóviles y camionetas para realizar este trámite.

El objetivo de estas jornadas es acercar los servicios a la población y facilitar la realización de trámites vehiculares sin necesidad de trasladarse hasta Guadalajara.

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Con esta iniciativa, los propietarios de vehículos pueden ahorrar tiempo y gastos de transporte, además de realizar el procedimiento de manera más accesible dentro de su propio municipio.

Estas acciones buscan simplificar los trámites administrativos y brindar una atención más cercana a los habitantes de Arandas.