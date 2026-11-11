Choque en la carretera Arandas–Tepatitlán deja dos personas lesionadas

Arandas, Jalisco. La mañana de este miércoles, alrededor de las 11:25 horas, se registró un accidente vial en la carretera Arandas–Tepatitlán, a la altura del crucero de Atotonilco, donde se vieron involucrados dos vehículos.

Como resultado del choque, dos personas resultaron lesionadas. Una de ellas fue trasladada a un centro hospitalario por paramédicos de Cruz Ámbar Arandas, mientras que la segunda recibió atención médica en el lugar, sin requerir traslado.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de San Ignacio Cerro Gordo, Seguridad Pública y Bomberos de Arandas, quienes brindaron atención a los involucrados.