A más de un mes de Navidad, ya comienzan a instalarse los puestos navideños en la Plazoleta de Arandas

Arandas, Jalisco. Aunque todavía falta más de un mes para la celebración de Navidad, los comerciantes ya comenzaron a instalar sus puestos de venta de artículos navideños en la Plazoleta de Arandas, en pleno centro de la ciudad.

Desde estos primeros días de noviembre ya se observan estructuras y espacios destinados a la venta de árboles de Navidad, esferas, luces, adornos y otros productos tradicionales de la temporada decembrina.

La instalación anticipada de estos puestos marca el inicio de la actividad comercial navideña en esta zona, donde cada año numerosas familias acuden para adquirir los artículos con los que decorarán sus hogares.