Arandas clasifica a la etapa estatal de la Copa Jalisco Infantil en ambas ramas

Los representativos de Arandas, tanto de la rama varonil como femenil, consiguieron su clasificación a la etapa estatal de la Copa Jalisco Infantil, tras una destacada participación en la fase regional celebrada el pasado sábado.

En esta jornada deportiva, que reunió a equipos de distintos municipios de la región Altos Sur, participaron un total de 16 conjuntos: nueve de la rama varonil y siete de la femenil.

Los equipos arandenses demostraron su talento y preparación al avanzar hasta las finales de ambas categorías, donde se enfrentaron a los representativos de Tepatitlán, asegurando así su pase a la siguiente fase de la competencia.

Este importante logro refleja el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las niñas, niños y entrenadores que representan al municipio.