Motocicleta y bicicleta involucradas en accidente sobre avenida Medina Ascencio, en Arandas

Un accidente vial entre una motocicleta y una bicicleta se registró sobre la avenida Medina Ascencio, a la altura de Bodega Aurrerá.
Tras recibir el reporte, los cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a las personas involucradas.
Dos personas resultaron lesionadas, quienes fueron valoradas en el sitio por personal de emergencias.
En la atención del accidente participaron elementos de la Policía Municipal de Arandas y Bomberos de Arandas, quienes trabajaron de manera coordinada.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del accidente ni la gravedad de las lesiones.