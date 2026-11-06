José Socorro Martínez y su grupo político se suman a Movimiento Ciudadano

La política de Arandas vive una nueva etapa con la incorporación del presidente municipal José Socorro Martínez Velázquez y un importante grupo de colaboradores y figuras políticas a Movimiento Ciudadano (MC), dejando atrás el proyecto partidista de Hagamos.

Con esta adhesión, Arandas se integra políticamente al grupo de municipios encabezados por representantes de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Durante el anuncio se manejó la cifra de 42 municipios, dato que queda pendiente de confirmación oficial.

El movimiento no representa una sorpresa en el escenario político local, pues desde hace varios meses se hablaba de un posible acercamiento entre el grupo encabezado por José Socorro Martínez y el partido naranja.

La pérdida del registro de Hagamos abrió la puerta a una reorganización de sus integrantes, quienes ahora encuentran en Movimiento Ciudadano una nueva plataforma de participación política.

Esta decisión también podría facilitar una mayor coordinación con el Gobierno de Jalisco, encabezado por el mismo partido, aunque los resultados dependerán de los acuerdos institucionales y de los proyectos que puedan concretarse en beneficio del municipio.

Antiguos adversarios políticos coinciden en un mismo proyecto

Uno de los aspectos más interesantes de esta incorporación es la coincidencia de personajes que durante años participaron en diferentes corrientes políticas de Arandas.

Durante la presentación estuvieron presentes numerosos integrantes del equipo del presidente municipal, así como figuras vinculadas históricamente con Movimiento Ciudadano.

Entre los nombres mencionados se encuentran Francisco Arámburo, Georgina Anguiano, Juan Pablo Tafolla, Gisele Morales, Ubaldo Hernández, conocido como “Osy”, y Kenia Dávalos, entre otros.

Por parte del gobierno municipal también se contó con la presencia de la síndica Reina María Camarena Rodríguez; Alejandro Sánchez, tesorero municipal; Alejandro Rodríguez, encargado de Catastro; Everardo Ávalos, de Servicios Municipales; Eric de la Cruz Martínez, de Promoción Económica; Rubén Gómez, secretario general; y José Martín Jiménez Alvizo, entre otros funcionarios y colaboradores cercanos al presidente municipal José Socorro Martínez Velázquez.

La reunión de estos grupos representa un nuevo capítulo en la política arandense, particularmente por los desacuerdos y distanciamientos que han existido entre algunos de sus integrantes.

Ahora uno de los principales desafíos será superar las diferencias acumuladas durante los últimos ocho años y construir una estructura política capaz de trabajar de manera conjunta.

¿Qué sucederá con las antiguas alianzas?

La incorporación del grupo de José Socorro Martínez a Movimiento Ciudadano también genera interrogantes sobre el futuro de las alianzas políticas que participaron en el proyecto que lo llevó a la presidencia municipal, particularmente las relacionadas con Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y Futuro.

Aunque el cambio de afiliación política no modifica automáticamente la integración del Ayuntamiento ni los acuerdos institucionales existentes, sí podría representar una nueva configuración de fuerzas rumbo al proceso electoral de 2027.

Movimiento Ciudadano tendrá ahora el reto de integrar a sus militantes tradicionales con quienes llegan procedentes de otros proyectos políticos.

La elección de 2027, el siguiente escenario

El Partido Acción Nacional continúa siendo uno de los actores relevantes en la política municipal. Entre los nombres que han formado parte de las conversaciones políticas locales se encuentra el de Anabel Bañuelos, aunque todavía no existen elementos suficientes para presentar una candidatura como definitiva.

Por otra parte, la incorporación de José Socorro Martínez a Movimiento Ciudadano abre interrogantes sobre su futuro electoral, incluida la posibilidad de buscar la reelección.

Sin embargo, hasta que exista una definición pública y se desarrollen los procedimientos correspondientes, cualquier candidatura deberá considerarse una posibilidad y no un hecho confirmado.

¿Cambiará realmente la política de Arandas?

Por ahora, el gobierno municipal continúa encabezado por José Socorro Martínez Velázquez, con los mismos compromisos y responsabilidades frente a la ciudadanía.

El cambio de partido representa una transformación en el escenario político, pero no necesariamente en la manera de administrar el municipio.

Lo que sí resulta significativo es la coincidencia de antiguos adversarios bajo una misma organización política y la expectativa sobre cómo responderán los militantes tradicionales de Movimiento Ciudadano ante la llegada de nuevos integrantes.

El tiempo permitirá conocer si esta incorporación consigue consolidar un proyecto común, superar las diferencias del pasado y traducirse en resultados para Arandas.

Porque una cosa es cambiar de partido y otra muy distinta lograr que quienes antes fueron adversarios puedan trabajar juntos por el futuro del municipio.