Terrenos en Real San Francisco se ofrecen desde $5,200 por metro cuadrado en preventa

Arandas, Jalisco. El desarrollo habitacional Real San Francisco se encuentra en la recta final de comercialización de su primera etapa, con los últimos terrenos disponibles a un precio de preventa de $5,200 por metro cuadrado.

Ubicado en Arandas, este fraccionamiento ofrece lotes habitacionales de 96 metros cuadrados, con un precio total de $499,200, además de facilidades de pago para quienes buscan adquirir un terreno y construir su patrimonio.

De acuerdo con la información proporcionada por el desarrollo, los compradores pueden apartar un lote con $15,000, realizar un pago de $109,800 a la firma del contrato y cubrir el resto mediante 48 mensualidades de $7,800.

Ante el avance en la venta de terrenos de la primera etapa, ya se contempla el próximo desarrollo de una segunda etapa, cuyos precios todavía no han sido anunciados.

Por ello, los interesados en adquirir un terreno bajo las condiciones actuales de preventa aún tienen la oportunidad de elegir entre los últimos lotes disponibles de esta primera fase.

Real San Francisco representa una alternativa para quienes buscan invertir en bienes raíces o adquirir un espacio destinado a la construcción de una vivienda en Arandas.

Para conocer la disponibilidad de terrenos y obtener mayor información sobre los planes de financiamiento, los interesados pueden comunicarse al teléfono o WhatsApp 𝟯𝟰𝟴 𝟮𝟰𝟵 𝟯𝟭𝟮𝟵.