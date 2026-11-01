Julio Coss y León, campeón nacional de Charro Completo 2026

El arandense Julio Coss y León se coronó campeón nacional en la modalidad de Charro Completo, al conseguir un total de 267 puntos durante la gran final celebrada la noche del sábado 31 de octubre en la Arena Potosí, dentro del Campeonato Nacional Charro 2026.

Coss y León tuvo una destacada actuación al acertar 13 de sus 15 oportunidades, dejando claro que las nuevas generaciones vienen con mucha fuerza y hambre de triunfos.

El segundo lugar fue para José Andrés “Nito” Aceves, quien sumó 197 puntos. Un charro de gran trayectoria que cuenta con ocho coronas en esta modalidad. Sin embargo, no todos los días se puede ganar y la suerte también juega un papel importante.

Por su parte, Enrique Jiménez se quedó con el tercer lugar, al conseguir 165 puntos. Fue una noche complicada para el competidor, quien únicamente acertó dos oportunidades en manganas, una de ellas con colaboración de los arreadores. Además, debido a una lesión, ya no pudo salir a realizar el paso de la muerte.

¡Muchas felicidades a Julio Coss y León por este importante triunfo que llena de orgullo a Arandas!

Fotografías cortesía de Charros360