Transportistas se movilizan en carreteras de Jalisco y Guanajuato para exigir mayor seguridad

Este lunes 26 de octubre, transportistas realizan manifestaciones en distintas carreteras de Jalisco y Guanajuato, para exigir mayor seguridad, frenar los robos y extorsiones, mejorar las condiciones de las carreteras y revisar disposiciones fiscales que afectan al sector.

En Jalisco, alrededor de 300 unidades se concentraron en cuatro accesos a Guadalajara. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), las manifestaciones se realizan principalmente en carriles laterales y acotamientos, sin bloquear totalmente la circulación.

📍 Puntos de concentración en Jalisco:

Carretera a Nogales: A la altura de La Venta del Astillero.

Carretera a Chapala: En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Autopista Guadalajara-Colima: En la caseta de Acatlán de Juárez.

Autopista Guadalajara-México: A la altura de la caseta de La Joya, en Zapotlanejo.

📍 Movilizaciones en Guanajuato:

En este estado, los transportistas realizan recorridos a baja velocidad y paradas temporales en diferentes puntos:

León: Bulevar Aeropuerto, con recorrido hacia bulevar Delta.

León-Silao: Carretera federal 45, rumbo a Puerto Interior.

Silao: Zona de Walmart y accesos a Puerto Interior.

Irapuato: Carretera federal 45, a la altura de Rancho Grande y el parque industrial Castro del Río.

Irapuato-Salamanca: Entronque de Aldama y conexiones hacia Salamanca.

Las autoridades de Guanajuato señalaron que los manifestantes no contemplan cierres totales, aunque la circulación a baja velocidad puede provocar congestionamientos.

⚠️ Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación, conducir con precaución y consultar las condiciones del tráfico en tiempo real, especialmente a quienes tengan previsto viajar por estas carreteras.

Las movilizaciones forman parte de una jornada nacional de protestas del sector transportista para exigir soluciones a las condiciones de inseguridad que enfrentan diariamente en las carreteras del país.