Importante giro en la política de Arandas: exintegrantes de Hagamos se acercan a Movimiento Ciudadano

El panorama político de Arandas comienza a mostrar movimientos importantes rumbo a las próximas elecciones, con un posible acercamiento entre dos de los grupos políticos con mayor respaldo electoral en el municipio.

Tras la pérdida del registro de Hagamos en las pasadas elecciones, partido que llevó al gobierno municipal al grupo político que actualmente encabeza la administración de Arandas, todo parece indicar que una parte importante de sus integrantes y simpatizantes comienza a participar en un nuevo proyecto político, ahora bajo los colores de Movimiento Ciudadano (MC).

En recientes eventos de Movimiento Ciudadano se ha observado la presencia de figuras como Alejandro Sánchez Valadez, Eric de la Cruz Martínez y Rubén Gómez, quienes tuvieron una participación destacada dentro de Hagamos y fueron considerados piezas fundamentales de su estructura política.

Sin embargo, lo que más llama la atención es la convivencia entre estos nuevos participantes y representantes de la llamada vieja guardia de Movimiento Ciudadano, entre ellos Miguel Vázquez, Yadira Guzmán, Francisco Aramburo, Sergio López de la Cerda y Luz Adriana Vivanco, conocida como “Usy”, además de otros personajes vinculados históricamente al partido naranja.

Este acercamiento podría representar la unión de dos de las fuerzas políticas más importantes de Arandas, particularmente si se considera el respaldo electoral que ambos grupos obtuvieron en los comicios municipales más recientes.

Aunque algunos de estos encuentros se han realizado fuera del municipio, lo que limita la visibilidad de otros posibles participantes, las imágenes y la presencia de estos personajes comienzan a generar expectativas sobre la conformación de una nueva alianza política.

La participación de Alejandro Sánchez, Rubén Gómez y Eric de la Cruz Martínez resulta especialmente significativa, pues fueron figuras clave dentro de Hagamos. Su acercamiento a Movimiento Ciudadano podría marcar una nueva etapa en la reorganización política local.

Por su parte, José Socorro Martínez Velázquez, actual presidente municipal de Arandas y una de las principales figuras de este grupo político, todavía no aparece públicamente al frente de este posible proyecto. Sin embargo, en el ámbito político local se contempla la posibilidad de que busque la reelección bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme esa intención.

De concretarse esta alianza, Movimiento Ciudadano podría fortalecer considerablemente su estructura en Arandas al reunir a dos grupos que anteriormente participaron desde distintas fuerzas políticas.

Por ahora, habrá que esperar si en los próximos días se formaliza este acercamiento y se da a conocer públicamente el rumbo que tomará esta nueva etapa.

Lo que resulta evidente es que la política de Arandas continúa en movimiento, dejando una pregunta sobre la mesa: ¿pesan más las siglas de los partidos o las personas que los representan?

La historia apenas comienza y los próximos movimientos podrían ser determinantes para el futuro político del municipio.