¿Hacen falta más semáforos y reductores de velocidad en Arandas?

Ante los recientes accidentes viales registrados en nuestro municipio, queremos conocer la opinión de la ciudadanía sobre las medidas que podrían implementarse para mejorar la seguridad vial.

🚦 ¿Consideras necesario instalar semáforos en el cruce del Libramiento Sur con la carretera a Betania?

🚧 ¿Deberían colocarse reductores de velocidad, debidamente señalizados y pintados, en los entronques de los libramientos y en calles donde algunos conductores circulan a exceso de velocidad?

👮 ¿Crees que las autoridades de Vialidad deberían ser más estrictas y aplicar infracciones a quienes excedan los límites de velocidad o no respeten el Reglamento de Tránsito del municipio?

💬 ¿Qué otras medidas propondrías para prevenir accidentes en Arandas?

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