Reconocen al cronista de Arandas, J. Guadalupe Romo Gutiérrez, con el galardón “Personaje Alteño”

El profesor J. Guadalupe Romo Gutiérrez, cronista de Arandas, recibió el galardón “Personaje Alteño”, durante un evento celebrado en el municipio de Ojuelos, Jalisco.

Este reconocimiento fue otorgado por el Gobierno Municipal de Arandas, encabezado por el presidente municipal José Socorro Martínez Velázquez, a través de la Regiduría y la Dirección de Turismo.

La distinción representa un homenaje a su trayectoria y a su valiosa labor en la preservación y difusión de la historia, las tradiciones y la identidad cultural de Arandas.