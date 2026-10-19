Partido Verde abre las puertas a posibles candidatos y no descarta alianzas para 2027 en Arandas

Martín Jiménez García, presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Arandas y encargado de la Oficina de Relaciones Exteriores, aseguró que su partido trabaja para fortalecer su presencia política en el municipio de cara a las elecciones de 2027, aunque hasta el momento no cuenta con un candidato definido.

En entrevista, Jiménez García destacó que el Partido Verde ha experimentado un crecimiento importante a nivel nacional y local, dejando atrás la etapa en la que dependía principalmente de las alianzas con partidos de mayor fuerza política.

“Anteriormente, el Partido Verde tenía como estrategia aliarse con partidos fuertes y siempre lo minimizaban porque era un partido muy pequeño. Actualmente, hemos ganado fuerza, consolidado nuestra presencia política y seguimos creciendo en Arandas”, expresó.

Respecto al proceso electoral de 2027, señaló que mantienen comunicación con dirigentes estatales para analizar las posibilidades de participación, ya sea con una candidatura propia o mediante una coalición con otra fuerza política.

En ese sentido, no descartó la posibilidad de establecer una alianza con Movimiento Ciudadano u otro partido, siempre que exista un proyecto que represente una alternativa favorable para el municipio.

“En el estado ya lo hemos platicado con diferentes coordinadores y dirigentes del Partido Verde. Estamos viendo la posibilidad de lograr un buen cambio y encontrar un candidato viable, que sea bueno para nuestro partido y que permita establecer la coalición correspondiente”, explicó.

Asimismo, consideró que, más allá de los colores partidistas, lo fundamental debe ser encontrar perfiles que puedan contribuir al desarrollo de Arandas.

“Los partidos, en su momento, son simplemente un color; lo importante es apoyar al municipio y al candidato que sea más conveniente para nuestro municipio”, afirmó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre posibles aspirantes dentro del Partido Verde, Martín Jiménez García aclaró que todavía no existe ningún precandidato ni se han iniciado conversaciones formales con personas interesadas en contender.

“No tenemos a nadie todavía. No hemos hablado con ningún posible candidato ni nos hemos sentado a tratar ese tema. Queremos analizar las opciones y tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que quiera ser candidata o candidato del Partido Verde”, puntualizó.

De esta manera, el Partido Verde Ecologista de México mantiene abiertas sus opciones rumbo a las elecciones municipales de 2027 en Arandas, sin descartar una candidatura propia o una eventual coalición con otras fuerzas políticas.