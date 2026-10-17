Rehabilitación del centro de Arandas, agua potable y rescate del río Colorado, entre las prioridades para 2027

El presidente municipal José Socorro Martínez Velázquez adelantó que durante el próximo año se buscará intervenir las calles del centro histórico, mejorar el abastecimiento de agua potable y atender problemas de contaminación en el río Colorado, además de continuar con la rehabilitación integral de vialidades y banquetas.

En entrevista, el alcalde de Arandas, José Socorro Martínez Velázquez, conocido como “Coco”, habló sobre algunas de las principales asignaturas pendientes de su administración y los proyectos que pretende impulsar durante 2027, entre ellos la recuperación de la imagen urbana del centro de la ciudad.

Buscarán renovar la plazoleta y las calles del centro

Uno de los principales problemas señalados durante la entrevista fue el deterioro de las calles del primer cuadro de Arandas, algunas de las cuales presentan daños importantes después de años de uso.

El presidente municipal reconoció la necesidad de intervenir esta zona y adelantó que se trabaja en un proyecto para mejorar la plazoleta ubicada frente al atrio de la parroquia de Santa María de Guadalupe.

Explicó que antes de iniciar las obras será necesario dialogar con los comerciantes establecidos en el lugar, con la finalidad de analizar las mejores alternativas para renovar este espacio público.

Además, señaló que la intervención deberá contemplar calles aledañas como Abasolo, Degollado, Corona y Hernández, particularmente en el tramo que conduce hacia el centro, donde existen vialidades que ya cumplieron su vida útil.

También mencionó la calle Hidalgo, que fue asfaltada al inicio de la administración y que actualmente presenta algunos desgastes atribuidos a la reciente temporada de lluvias.

“Sin duda, tendremos que empezar a mejorar la imagen urbana del centro de nuestro municipio”, expresó el alcalde, quien manifestó su intención de comenzar los trabajos durante los primeros meses de 2027.

Río Colorado: contaminación y descargas de aguas residuales

Otro de los temas abordados fue la situación del río Colorado, un espacio que enfrenta problemas de contaminación, acumulación de basura y riesgos para la población.

Martínez Velázquez explicó que será necesario revisar las descargas de aguas residuales provenientes de viviendas y calles cercanas al río, con el objetivo de conectarlas al colector que conduce el agua hacia la planta de tratamiento.

Destacó que la recuperación del río también requiere la participación de los habitantes de las zonas aledañas, especialmente para evitar que continúen las descargas directas de aguas residuales.

Asimismo, anunció que, una vez concluido el temporal de lluvias, se contempla iniciar trabajos de limpieza y retiro de maleza en las riberas.

Proyectan perforar tres nuevos pozos de agua potable

En materia de abastecimiento de agua, el alcalde informó que uno de los principales objetivos para 2027 será gestionar la perforación de al menos tres nuevos pozos profundos, dos en la cabecera municipal y uno en la comunidad de Piedra Amarilla.

Uno de los proyectos permitiría mejorar el suministro en colonias como El Carmen, Infonavit Lagunitas, Real del Carmen, Tabachines y zonas cercanas.

Otro pozo estaría ubicado en Mexiquito, con el propósito de fortalecer el abastecimiento en sectores como Infonavit Mexiquito, Santa María de los Aranda y Guillermo Prieto, donde se han detectado problemas de presión y desabasto.

El presidente municipal explicó que Arandas depende prácticamente en su totalidad del agua extraída de pozos profundos, por lo que será necesario destinar recursos a nuevas fuentes de abastecimiento.

También subrayó la importancia de que los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con fuentes propias de suministro que contribuyan a mejorar la distribución del agua potable en el municipio.

Banquetas deterioradas requieren obras integrales

Respecto al mal estado de las banquetas, especialmente en las calles más antiguas del centro, el alcalde consideró que su rehabilitación debe realizarse como parte de proyectos integrales de infraestructura urbana.

Explicó que no sería suficiente sustituir banquetas de manera aislada cuando muchas vialidades también presentan problemas en sus redes de drenaje, agua potable y pavimentación.

Como ejemplo, recordó el socavón registrado el pasado 16 de septiembre en la calle Nicolás Bravo, cerca del Palacio Municipal, donde se detectó un grave deterioro de la infraestructura subterránea.

Señaló que muchas calles antiguas fueron construidas sobre terrenos de barro, posteriormente empedradas y finalmente pavimentadas, por lo que actualmente requieren intervenciones más profundas debido al tránsito y al peso de los vehículos.

Por ello, insistió en que las futuras obras deberán contemplar la renovación de drenajes, tomas de agua, descargas, pavimentos, banquetas e infraestructura de iluminación.

Suman 121 obras iniciadas durante la administración

Finalmente, José Socorro Martínez Velázquez destacó que su gobierno ha iniciado 121 obras públicas en distintas zonas del municipio, lo que considera un avance importante en materia de infraestructura.

Sin embargo, reconoció que todavía existen pendientes importantes, particularmente en el centro de Arandas, donde la rehabilitación de calles, banquetas y espacios públicos representa una necesidad para mejorar la movilidad y la imagen urbana.

El alcalde aseguró que la recuperación del centro será una de las prioridades de su gobierno durante 2027, aunque los proyectos anunciados todavía deberán concretarse mediante su planeación, asignación de recursos y ejecución.

Con estos compromisos, la administración municipal enfrentará el reto de atender problemas históricos de infraestructura, contaminación y abastecimiento de agua que durante años han sido señalados por los habitantes de Arandas.