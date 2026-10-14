Entregan apoyos del programa “Manos a la Escuela” en la Secundaria Foránea No. 4

Como parte de las acciones para fortalecer la educación en Arandas, este miércoles se realizó la entrega del programa “Manos a la Escuela” en la Escuela Secundaria Foránea No. 4 Cuauhtémoc.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de los planteles educativos y brindar a las y los estudiantes espacios más adecuados para su formación académica.

Con este tipo de apoyos se busca atender las necesidades de las comunidades escolares y generar mejores condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes del municipio.

La educación continúa siendo uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y futuro de Arandas.