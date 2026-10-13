¡Las Trinquitas se coronan campeonas en Cuquío, Jalisco!

El pasado sábado 10 de octubre, el equipo femenil Las Trinquitas tuvo una destacada participación en un torneo de fútbol celebrado en Cuquío, Jalisco, donde logró conquistar el primer lugar.

Durante la competencia, las jugadoras demostraron su talento, disciplina y espíritu de equipo, dejando todo en la cancha y mostrando un excelente nivel futbolístico.

Con carácter, entrega y buen fútbol, Las Trinquitas consiguieron levantar el trofeo de campeonas, sumando un nuevo logro a su trayectoria deportiva.