Carín León, Alfredo Olivas, Luis R. Conriquez y Óscar Maydon figuran entre los artistas que se presentarán durante las Fiestas de Enero.

Durante una rueda de prensa realizada la noche de este jueves 26 de noviembre, fue presentada oficialmente la cartelera del Palenque Arandas 2027, que contará con ocho fechas de espectáculos y la participación de diez artistas de la música regional mexicana.

Las presentaciones se llevarán a cabo del 3 al 17 de enero, como parte de las actividades de las tradicionales Fiestas de Enero de Arandas.

ANUNCIO CONTINÚA LEYENDO ABAJO

Cartelera del Palenque Arandas 2027:

– Domingo 3 de enero: Luis Ángel «El Flaco».

– Viernes 8 de enero: Calle 24.

– Sábado 9 de enero: Óscar Maydon y Víctor Mendívil.

– Domingo 10 de enero: Moy Bobadilla.

– Martes 12 de enero: Luis R. Conriquez y Tony Aguirre.

– Viernes 15 de enero: Carín León.

– Sábado 16 de enero: Remmy Valenzuela.

– Domingo 17 de enero: Alfredo Olivas.

La programación reúne a reconocidos exponentes del regional mexicano, con una variedad de estilos musicales que incluye banda, norteño y corridos.

Con esta cartelera, el Palenque se perfila como uno de los principales atractivos de las Fiestas de Enero Arandas 2027, tanto para los habitantes del municipio como para los visitantes de la región y de otras partes del país.