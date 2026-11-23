El fortalecimiento del dólar frente al peso mexicano representa una oportunidad para quienes viven en Estados Unidos o cuentan con ahorros en dólares y desean adquirir una casa, terreno, rancho o propiedad en Arandas, Jalisco.

Durante los últimos meses, el tipo de cambio ha registrado un incremento considerable. Mientras que en septiembre el dólar cotizaba alrededor de los 17 pesos, este lunes 23 de noviembre se encuentra por encima de los 19 pesos, lo que aumenta el poder adquisitivo en México de quienes disponen de la moneda estadounidense.

Esta variación puede representar una ventaja importante para quienes buscan invertir en bienes raíces, especialmente para los arandenses que radican en Estados Unidos y desean construir un patrimonio en su tierra.

¿Cuánto más pueden rendir tus dólares?

Por ejemplo, una persona que dispone de 50,000 dólares, cuando el tipo de cambio era de 17 pesos, contaba con el equivalente a 850,000 pesos mexicanos.

Con una cotización de referencia de 19.20 pesos por dólar, esa misma cantidad equivale ahora a 960,000 pesos, es decir, 110,000 pesos adicionales, sin necesidad de aumentar su ahorro en dólares.

Esta diferencia puede aprovecharse para adquirir un terreno, invertir en una vivienda, comprar una propiedad rural o destinar mayores recursos a la construcción de una casa.

Arandas, una opción para invertir en patrimonio

Arandas continúa siendo una alternativa para quienes desean adquirir bienes raíces en la región de Los Altos de Jalisco, ya sea para establecer su residencia, asegurar un patrimonio familiar o realizar una inversión a largo plazo.

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El actual comportamiento del dólar puede resultar especialmente atractivo para los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y contemplan comprar una propiedad en su lugar de origen.

Aunque el tipo de cambio puede variar y el valor de los inmuebles depende de diversos factores, contar con dólares en un momento de mayor cotización permite disponer de más pesos para una posible operación inmobiliaria.

En Altos360 Bienes Raíces Arandas cuenta con opciones de casas, terrenos, ranchos y propiedades en Arandas y sus alrededores.

Si estás pensando en invertir, este puede ser un buen momento para conocer las oportunidades disponibles y evaluar cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Altos360 Bienes Raíces — Invierte hoy en el patrimonio de mañana. WhatsApp 348 249 3129