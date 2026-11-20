En las calles de Arandas es posible observar a motociclistas que transportan a menores de edad sin casco ni las medidas de protección necesarias, exponiéndolos a un grave peligro.

En ocasiones, los niños viajan sin protección, sin considerar las consecuencias que podría tener un accidente.

Una caída, un choque o una frenada brusca pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte, especialmente cuando los menores no cuentan con un casco adecuado.

Es importante recordar que los niños son mucho más vulnerables ante un accidente de tránsito y que su seguridad es responsabilidad de los adultos.

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Ningún trayecto, por corto que sea, justifica poner en riesgo la vida de un menor.

La prevención comienza en casa, pero también es necesario que las autoridades viales refuercen la vigilancia para evitar este tipo de situaciones.

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