La movilización de cerca de 700 productores del campo mantiene bloqueadas cuatro carreteras estratégicas de Jalisco, con cierre total a la circulación en ambos sentidos.

Con el apoyo de tractores y vehículos, los integrantes del gremio Productores del Campo Jalisco se instalaron desde la mañana de este martes en los principales accesos y salidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del estado.

Los cierres se ubican en:

– Carretera a Nogales, a la altura de la carretera a Nextipac.

– Carretera a Morelia, a la altura del poblado de Buenavista.

– Autopista Guadalajara-La Barca, a la altura de la caseta de Ocotlán.

– Autopista Zapotlanejo-Tepatitlán, a la altura de la caseta de Tepatitlán.

Los manifestantes señalaron que la protesta es pacífica y forma parte de la jornada nacional para exigir al Gobierno federal el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), entre ellos apoyos para la rentabilidad del maíz y el pago de adeudos pendientes.

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Mientras continúa la manifestación, autoridades viales pidieron a automovilistas y transportistas evitar la zona, extremar precauciones y utilizar vías alternas.