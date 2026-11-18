El Ayuntamiento de Arandas aprobó por unanimidad la incorporación municipal del fraccionamiento Los Sauces Residencial, así como la apertura e individualización de sus cuentas prediales ante la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro.

El acuerdo también autoriza realizar los trámites necesarios para su incorporación e individualización ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

La iniciativa fue aprobada durante la sesión ordinaria de Ayuntamiento del pasado 14 de noviembre, con 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

ANUNCIO CONTINÚA LEYENDO ABAJO

El documento oficial fue certificado por la Secretaría General del Ayuntamiento este 17 de noviembre de 2026.

📄 Compartimos las cuatro páginas del documento oficial para conocimiento de la ciudadanía.