Se prevén posibles bloqueos y afectaciones viales en cinco puntos carreteros del estado, por lo que recomiendan tomar precauciones.

A través de redes sociales circula una publicación del grupo denominado Amigos por el Campo, en la que se anuncia una manifestación de agricultores para este martes 17 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, en distintos puntos carreteros de Jalisco.

De acuerdo con la información difundida, los productores agrícolas realizarían movilizaciones para exigir mejores condiciones para el campo y precios justos por sus cosechas.

Es importante señalar que esta información proviene de una publicación difundida en redes sociales y no de un comunicado oficial de las autoridades. Hasta el momento, no se cuenta con una confirmación oficial sobre los bloqueos anunciados ni sobre su duración.

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Puntos donde se anuncian las manifestaciones

Según la publicación, las movilizaciones se llevarían a cabo en los siguientes lugares:

Carretera Guadalajara-Colima: a la altura del kilómetro 40.

Carretera a Nogales: a la altura de la gasolinera de La Venta del Astillero.

Ocotlán: autopista Guadalajara-México, a la altura de la caseta de Ocotlán.

La Barca: carretera La Barca-Atotonilco, a la altura del Hotel Krystal.

Tepatitlán de Morelos: carretera federal 80, a la altura de la caseta de cobro.

Recomiendan tomar precauciones

Ante la posibilidad de afectaciones a la circulación, se recomienda a quienes tengan previsto viajar hacia Guadalajara, Tepatitlán u otros municipios de Jalisco anticipar sus salidas, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a la información que emitan las autoridades correspondientes.

Las movilizaciones anunciadas podrían ocasionar retrasos en los traslados; sin embargo, los puntos señalados y los posibles cierres carreteros están pendientes de confirmación oficial.

Se recomienda consultar los reportes de las autoridades viales antes de emprender cualquier viaje.