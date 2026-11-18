En distintas calles de Arandas se presenta una situación que genera molestias entre los automovilistas: motocicletas que son estacionadas a escasos centímetros de los vehículos, tanto en la parte delantera como trasera.

Esta práctica dificulta que los conductores puedan salir de sus espacios de estacionamiento, obligándolos a realizar varias maniobras y aumentando el riesgo de provocar algún daño accidental.

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Se hace un llamado a los motociclistas a estacionarse de manera responsable, dejando suficiente espacio para que los demás vehículos puedan moverse con seguridad.

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