El Gobierno Municipal de Arandas informó que ya trabaja en la elaboración del presupuesto para 2027, al tiempo que prepara nuevas acciones y proyectos para cerrar el presente año.

A través de un mensaje difundido en redes sociales por el tesorero municipal Alejandro Sánchez Valadez, se destacó la importancia de la planeación y la administración responsable de los recursos públicos para alcanzar resultados que beneficien al municipio.

“Las cosas buenas no llegan por casualidad, se planean”, señala el mensaje, en el que también se adelanta que se están preparando cosas importantes para los últimos meses de 2026.

Asimismo, se destacó que una adecuada planeación financiera permite distribuir los recursos de manera responsable y mantener las acciones del gobierno municipal a lo largo del año.

ANUNCIO CONTINÚA LEYENDO ABAJO

Aunque por el momento no se dieron a conocer detalles específicos sobre los proyectos que se contemplan para el cierre de 2026, el mensaje anticipa nuevas acciones para Arandas.

La administración municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando con una visión de futuro para el desarrollo del municipio.

💬 Comenta esta nota en Facebook