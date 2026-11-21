El presidente municipal de Arandas, José Socorro Martínez Velázquez, habló sobre los avances de su administración, las obras que están por iniciar y la posibilidad de buscar la reelección para continuar al frente del Gobierno Municipal.

Durante una entrevista, el alcalde, conocido como “Coco” Martínez, fue cuestionado sobre las prioridades que tendría un nuevo proyecto de gobierno, particularmente en materia de desarrollo social, educación e infraestructura.

Martínez Velázquez señaló que los tres rubros están relacionados, ya que tanto las obras públicas como las inversiones educativas tienen un impacto directo en el bienestar de la población.

“Yo creo que el tema social implica todo. La infraestructura termina dando un impacto social en los ciudadanos de nuestro municipio. El tema de educación, desde luego, impacta socialmente también”, expresó.

Destaca programas sociales y apoyo a la educación

Entre los programas impulsados durante su administración, el presidente municipal destacó Reuniendo Familias, una iniciativa que busca facilitar el reencuentro de personas que llevan décadas sin ver a sus familiares en Estados Unidos.

Explicó que, mediante la colaboración con asociaciones, el Gobierno Municipal ha brindado acompañamiento a los beneficiarios durante los trámites y traslados al consulado.

En materia educativa, mencionó el programa Listo Jalisco, mediante el cual se entregan paquetes escolares a estudiantes. Destacó que su administración decidió que los artículos no llevaran logotipos gubernamentales, con la intención de que los alumnos pudieran utilizarlos como cualquier otro material adquirido en una papelería.

Asimismo, aseguró que se han destinado recursos para mejorar la infraestructura de distintas instituciones educativas, mediante trabajos de pintura, instalación de lonarias, rehabilitación de baños, construcción de bardas perimetrales y mejoramiento de patios cívicos.

Entre las obras mencionó la construcción del jardín de niños de Bajío de Ratones, así como los trabajos en la cancha de fútbol de las primarias Francisco Mora y Vicente Guerrero.

También adelantó que está previsto iniciar la construcción de una cancha de fútbol con pasto sintético para la escuela del Panteón Viejo.

Nuevo panteón municipal y unidad deportiva, entre los próximos proyectos

En cuanto a infraestructura, Martínez Velázquez anunció que su administración se encuentra próxima a iniciar dos proyectos que considera importantes para el municipio: el nuevo panteón municipal de Arandas y la unidad deportiva de San Francisco.

ANUNCIO CONTINÚA LEYENDO ABAJO

También mencionó obras programadas en las calles Ramón Sánchez y Juan R., con las que se busca mejorar la infraestructura y el ordenamiento vial de esa zona.

El alcalde destacó además trabajos realizados en la calle Hernández, la zona de Piedras Chinas, donde se construyen tres kilómetros de concreto hidráulico, así como dos kilómetros de la carretera del Caracol y las glorietas de los libramientos sur y norte.

Señaló que varias de estas acciones han sido posibles gracias a la colaboración entre el Gobierno Municipal, empresarios y ciudadanos.

Reconoce pendientes y deja en manos de los ciudadanos una posible reelección

Al abordar la posibilidad de buscar un nuevo periodo al frente del Ayuntamiento, José Socorro Martínez reconoció que todavía existen necesidades y proyectos pendientes por atender.

Aseguró que, durante los dos años y un mes de gestión a los que hizo referencia en la entrevista, su administración ha logrado avances importantes, aunque reconoció que aún queda trabajo por realizar.

“Sé que hay cosas pendientes, hay cosas que todavía nos faltan por hacer, pero también quiero decirles a las y los ciudadanos de Arandas que en dos años y un mes hemos avanzado mucho”, manifestó.

Respecto a sus aspiraciones políticas, señaló que serán los ciudadanos quienes evalúen los resultados de su administración y decidan si merece una nueva oportunidad.

“Si hemos de pedir este espacio para poder buscar otra nueva oportunidad, pues la gente, el escrutinio público y lo que se ha hecho, les tocará decidirlo a las y los ciudadanos”, expresó.

Finalmente, el presidente municipal agradeció el respaldo recibido durante su gestión y reiteró su intención de continuar trabajando en los proyectos pendientes para Arandas.

💬 Comenta esta nota en Facebook