En un ambiente de entusiasmo, alegría y orgullo patrio, Arandas conmemoró el aniversario de la Revolución Mexicana con el tradicional desfile del 20 de noviembre.

En esta celebración participaron instituciones educativas, docentes y estudiantes, quienes contribuyeron a mantener viva una de las conmemoraciones históricas más importantes de México.

Las familias arandenses también se sumaron a esta celebración, acompañando a los participantes y formando parte de una tradición que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad.

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El Gobierno Municipal de Arandas expresó su agradecimiento a las instituciones educativas, maestros, alumnos y a todas las personas que hicieron posible la realización del desfile, así como a las familias que acudieron a presenciarlo.

Con estas actividades, Arandas continúa preservando sus tradiciones y recordando los acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país.