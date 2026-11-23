Automovilistas que no respetan los altos, exceso de velocidad y motociclistas que rebasan por la derecha destacan entre las principales preocupaciones ciudadanas.

NotiArandas realizó una encuesta a 100 automovilistas y peatones en el centro de Arandas, el pasado 21 de noviembre, para conocer su opinión sobre los principales problemas de educación vial en el municipio.

Entre las quejas más frecuentes destaca que muchos automovilistas no se detienen en las esquinas, además del exceso de velocidad, situaciones que ponen en riesgo a conductores y peatones.

Los encuestados también señalaron a motociclistas que rebasan por el lado derecho, ciclistas que circulan en sentido contrario y conductores que no ceden el paso a los peatones.

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Los resultados reflejan la necesidad de fomentar una mayor cultura vial, respeto a las normas de tránsito y responsabilidad entre quienes utilizan las calles de Arandas.

Aunque la encuesta no representa a toda la población, permite conocer algunas de las principales preocupaciones ciudadanas.

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