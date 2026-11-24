Este lunes 23 de noviembre comenzaron los trabajos de pavimentación e instalación de las redes de drenaje y agua potable en la calle Ramón Sánchez, en Arandas.

La obra se realizará mediante la colaboración entre el Gobierno Municipal de Arandas y la familia Vivanco, del fraccionamiento Bosque Central, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y los servicios básicos de esta zona.

Estos trabajos contribuirán a mejorar las condiciones de circulación y la calidad de vida de los habitantes del sector.

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Por el momento, no se han dado a conocer el monto de la inversión ni el plazo estimado para la conclusión de la obra.