José Socorro Martínez Velázquez, actual presidente municipal de Arandas, fue presentado oficialmente como integrante de Movimiento Ciudadano (MC), durante un evento realizado en el cruce de las calles Gustavo Díaz Ordaz y Francisco I. Madero, a un costado de la Casa Ciudadana.

En el acto estuvieron presentes Mirza Flores, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano; Luz Adriana Vivanco, coordinadora municipal; Fabiola López Hernández y César Padilla, quienes acompañaron al alcalde en el presídium. También asistieron simpatizantes, colaboradores de su trayectoria política e invitados de diferentes municipios de los distritos 3 y 15, este último al que pertenece Arandas.

Luz Adriana Vivanco dio la bienvenida a José Socorro Martínez y a su equipo, destacando la importancia de construir un proyecto político basado en la unidad, el trabajo colectivo y la toma de decisiones en conjunto.

Por su parte, Mirza Flores expresó su satisfacción por la incorporación del alcalde y su grupo de colaboradores a las filas del partido naranja.

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Durante su intervención, José Socorro Martínez hizo énfasis en la unidad y el crecimiento de Arandas. Utilizando una analogía futbolística, aseguró que en junio del próximo año buscarán anotar los goles necesarios para que Arandas se pinte de naranja.

Entre aplausos, porras y muestras de apoyo de los asistentes, concluyó el evento que marca una nueva etapa en la trayectoria política del actual presidente municipal de Arandas, ahora bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

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