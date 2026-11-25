Trasladarse en bicicleta por las calles de Arandas debería ser una alternativa práctica, económica, saludable y amigable con el medio ambiente. Sin embargo, la falta de infraestructura ciclista y de cultura vial convierte esta actividad en un verdadero reto.

Uno de los principales peligros para los ciclistas es la circulación de motociclistas a exceso de velocidad, quienes en ocasiones rebasan a escasos centímetros de las bicicletas, poniendo en riesgo la integridad de quienes utilizan este medio de transporte.

A esto se suma la falta de respeto por parte de algunos automovilistas, quienes no mantienen una distancia segura con los ciclistas, además de las condiciones de muchas calles de la ciudad, que son demasiado angostas y dificultan la convivencia entre vehículos, motocicletas y bicicletas.

La ausencia de ciclovías y espacios adecuados para los ciclistas también representa un obstáculo para fomentar una movilidad más segura.

Por las dimensiones de Arandas, la bicicleta podría ser una excelente alternativa para realizar gran parte de los traslados cotidianos, reducir el tráfico vehicular, disminuir la contaminación y mejorar la salud de los ciudadanos. Sin embargo, las condiciones actuales hacen que muchas personas prefieran no utilizarla por temor a sufrir un accidente.

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Es necesario impulsar una mayor cultura vial, promover el respeto hacia los ciclistas y analizar alternativas de infraestructura que permitan una movilidad más segura para todos.

Circular en bicicleta por Arandas debería ser una opción de transporte y no una actividad en la que constantemente se ponga en riesgo la vida.

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