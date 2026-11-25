La tarde de este miércoles 25 de noviembre, alrededor de las 16:10 horas, elementos de Cruz Ámbar Arandas atendieron el reporte de un accidente vehicular en el cruce de las calles Santa Lucía y Simón Bolívar.

De acuerdo con información publicada por la corporación de rescate, el accidente dejó como saldo un joven de 19 años lesionado, quien recibió atención en el lugar y posteriormente firmó el desistimiento de traslado a un centro hospitalario.

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Durante la atención del incidente, los elementos de Cruz Ámbar trabajaron en coordinación con la Policía Municipal de Arandas.