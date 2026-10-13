Empresarios proponen frenar aumentos extraordinarios al salario mínimo en México para 2027

El sector empresarial busca que los próximos incrementos al salario mínimo se ajusten principalmente a la inflación, con el argumento de proteger los empleos y evitar mayores costos para las empresas.

Después de varios años de aumentos importantes al salario mínimo en México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso modificar la política salarial a partir de 2027, dejando atrás los incrementos extraordinarios que se han aplicado desde 2019.

José Medina Mora, presidente del organismo empresarial, señaló que el salario mínimo ya ha logrado una recuperación considerable de su poder adquisitivo, por lo que considera necesario que los próximos ajustes estén relacionados con la inflación.

La propuesta contempla eliminar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), un mecanismo que ha permitido incrementar el salario mínimo por encima del aumento general de los precios.

Actualmente, el salario mínimo general en México es de 315.04 pesos diarios, equivalente a aproximadamente 9,582 pesos mensuales. En comparación, durante 2018 era de apenas 88.36 pesos diarios.

De acuerdo con el sector empresarial, continuar con aumentos elevados podría representar dificultades para pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas que enfrentan mayores gastos operativos y laborales.

Medina Mora advirtió sobre la necesidad de proteger el empleo formal, ante la preocupación por el cierre de negocios y la desaceleración en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, la propuesta todavía no representa una decisión oficial. El incremento al salario mínimo para 2027 deberá analizarse y negociarse en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), donde participan representantes del Gobierno, trabajadores y empresarios.

Por su parte, el Gobierno federal ha mantenido como objetivo continuar recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores mediante incrementos salariales superiores a la inflación.

Por ahora, el salario mínimo seguirá aumentando en 2027, pero aún está por definirse de cuánto será el incremento y si continuará la política de aumentos extraordinarios.