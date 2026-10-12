Inicia construcción de dos glorietas en la zona oriente de Arandas

Después de varios años de gestiones e intentos por concretar el proyecto, este 12 de octubre arrancaron oficialmente los trabajos de construcción de dos glorietas en los entronques de los libramientos Norte y Sur con la carretera Arandas–Jesús María.

El presidente municipal, José Socorro Martínez Velázquez, encabezó el banderazo de inicio de estas obras, acompañado por representantes de las empresas tequileras Tapatío y Ocho, ambas pertenecientes a la familia Camarena Curiel, cuya participación ha sido fundamental para hacer realidad este proyecto de infraestructura vial.

La construcción de estas glorietas representa la culminación de una iniciativa que durante años estuvo sobre la mesa. De acuerdo con lo señalado durante el evento, las tres administraciones municipales anteriores buscaron concretar acuerdos con distintas empresas, sin que fuera posible materializar el proyecto.

Las nuevas glorietas tienen como propósito mejorar la seguridad vial, reducir el riesgo de accidentes y agilizar la circulación en dos puntos de importante tránsito vehicular, donde diariamente convergen automovilistas, transporte de carga y habitantes de las comunidades cercanas.

Más allá de resolver las necesidades actuales de movilidad, estas obras también podrían representar un impulso para el crecimiento urbano hacia el oriente de Arandas, una zona que ha experimentado cambios importantes en los últimos años.

En este contexto, uno de los retos que podrían surgir a futuro será la ampliación a cuatro carriles del tramo comprendido entre la avenida Francisco I. Madero y la zona conocida como K2, una intervención que permitiría complementar las nuevas glorietas y responder al incremento del flujo vehicular.

La colaboración entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada destaca como uno de los aspectos centrales de este proyecto, al permitir concretar una obra que había permanecido pendiente durante distintas administraciones.

Durante el arranque de los trabajos, tanto las autoridades municipales como los representantes de las empresas participantes hicieron un llamado a la ciudadanía para conducir con precaución, respetar los señalamientos y mantener una actitud responsable al volante, no solamente durante la construcción, sino también una vez que las glorietas entren en funcionamiento.

Con el inicio de estas dos obras, Arandas da un paso hacia la reorganización de su infraestructura vial en la zona oriente, con la expectativa de mejorar la movilidad y generar condiciones más seguras para quienes transitan diariamente por este sector de la ciudad.