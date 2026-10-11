Incendio en bodega de Arandas deja dos retroexcavadoras y dos pipas dañadas

La mañana de este domingo 11 de octubre se registró un incendio al interior de una bodega ubicada sobre la avenida Guadalupe, donde cuatro unidades de maquinaria y vehículos de trabajo resultaron afectadas por las llamas.

Tras recibir el reporte, elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al lugar y encontraron dos retroexcavadoras y dos pipas que estaban siendo consumidas por el fuego, por lo que de inmediato iniciaron las labores para sofocar el incendio y evitar su propagación.

En la atención de la emergencia participaron Bomberos Arandas, Protección Civil y Bomberos de Arandas, así como elementos de Seguridad Pública Municipal.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, el cual dejó daños materiales en las cuatro unidades afectadas.