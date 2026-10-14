Promueven la prevención de accidentes en hogares y escuelas de Arandas

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención, personal de Protección Civil y Bomberos de Arandas, en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, realizó una jornada de actividades informativas en la delegación de Santiaguito de Velázquez y diversas instituciones educativas del municipio.

Durante las visitas se desarrollaron dinámicas enfocadas en la identificación de riesgos dentro del hogar, así como en las medidas de seguridad que pueden ayudar a prevenir accidentes y actuar adecuadamente ante situaciones de emergencia.

Estas actividades estuvieron dirigidas principalmente a niñas, niños y familias, buscando generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos de prevención en la vida cotidiana.

Con estas acciones, las autoridades de Protección Civil buscan fomentar entornos más seguros y reforzar la preparación de la ciudadanía ante posibles emergencias.