Alejandro Sánchez Valadez: “Nuestro proyecto tiene identidad propia y no depende de colores ni partidos”

El encargado de la Hacienda Municipal de Arandas habló sobre su cercanía con la ciudadanía, el futuro político del grupo encabezado por el alcalde José Socorro Martínez Velázquez y la posibilidad de integrarse a una nueva fuerza política tras la pérdida del registro de HAGAMOS.

En entrevista, Alejandro Sánchez Valadez, encargado de la Hacienda Municipal de Arandas, compartió su experiencia sobre el contacto directo con la ciudadanía, las principales inquietudes que recibe durante sus recorridos y el panorama político que enfrenta el grupo al que pertenece.

El funcionario destacó que participar en arranques y entregas de obras le permite conocer de primera mano las necesidades de los habitantes, escuchar sus opiniones y mantener una comunicación cercana con distintos sectores del municipio.

La cercanía con la ciudadanía

Sánchez Valadez explicó que una de las experiencias más importantes de su función pública es la oportunidad de convivir con los ciudadanos fuera de las oficinas municipales.

Señaló que durante estas actividades las personas suelen acercarse para solicitar orientación sobre trámites, plantear necesidades de infraestructura o preguntar por posibles apoyos para actividades deportivas y comunitarias.

Entre las solicitudes más frecuentes mencionó las relacionadas con nuevas obras en colonias y comunidades, así como peticiones de transporte o respaldo para grupos que participan en competencias deportivas.

Explicó que, dependiendo de cada caso, procura orientar a los ciudadanos hacia las áreas correspondientes y aclarar qué solicitudes pueden atenderse directamente y cuáles requieren otros procedimientos.

También destacó que este acercamiento permite conocer tanto las opiniones favorables como las necesidades que todavía existen en diferentes sectores de Arandas.

El futuro político tras la pérdida del registro de HAGAMOS

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el futuro político del grupo encabezado por el presidente municipal José Socorro Martínez Velázquez, conocido como Coco Martínez, después de la pérdida del registro de HAGAMOS.

Ante la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se convierta en una alternativa para el grupo, Alejandro Sánchez Valadez reconoció que será necesario encontrar una nueva plataforma política para participar en futuros procesos electorales.

“Lamentablemente, HAGAMOS pierde el registro y nosotros nos quedamos sin partido. Digo ‘nosotros’ porque nos consideramos totalmente un grupo unido”, expresó.

El funcionario confirmó que han sostenido reuniones con el alcalde para analizar las alternativas y escuchar las opiniones de los integrantes del proyecto.

Sin embargo, dejó claro que todavía no existe una decisión anunciada oficialmente y que corresponderá al propio presidente municipal comunicar el rumbo que tomará el grupo.

“Cuando se tome la decisión, creo que será quien hoy es el líder del grupo y del proyecto que tenemos quien la notifique y la dé a conocer”, señaló.

Agregó que existe disposición entre los integrantes para respaldar la determinación que se adopte y continuar construyendo un proyecto político conjunto.

“Son las personas y las ideas las que construyen proyectos”

Al ser cuestionado sobre cuál de los partidos políticos actuales representa mejor sus ideales, entre PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido Verde, Sánchez Valadez evitó identificarse con una fuerza política en particular.

En cambio, sostuvo que la identidad del grupo se ha construido a partir de sus integrantes, su forma de trabajar y la relación que mantienen con la ciudadanía.

“Yo creo que lo que ha construido nuestro proyecto ha sido nuestra identidad propia, que hoy no depende de colores ni de apegarnos a lo que represente un partido, sino de lo que queremos construir”, afirmó.

Desde su perspectiva, las personas y sus propuestas deben tener mayor importancia que las siglas partidistas, aunque reconoció que integrarse a una organización política también implica atender determinados lineamientos.

Asimismo, consideró que una de las tareas fundamentales de quienes participan en la vida pública es recuperar la confianza ciudadana mediante resultados y compromisos cumplidos.

En ese sentido, aseguró que distintos sectores de Arandas, incluido el empresarial, han respaldado el trabajo de la actual administración.

La decisión política sigue pendiente

Aunque durante la entrevista se planteó la posibilidad de una incorporación a Movimiento Ciudadano, Alejandro Sánchez Valadez no confirmó que exista un acuerdo definitivo.

Por el contrario, reiteró que el grupo continúa analizando su futuro político bajo el liderazgo de Coco Martínez y que será este último quien dé a conocer cualquier determinación.

Sus declaraciones reflejan la intención de mantener la unidad del equipo político y conservar una identidad propia, independientemente del partido que eventualmente elijan para participar en las próximas elecciones municipales.