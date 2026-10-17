Incendio en vivienda de Arandas deja una mujer con crisis nerviosa y dos mascotas intoxicadas

Un incendio registrado en una casa habitación ubicada sobre la calle Cuauhtémoc, en su cruce con Sor Juana Inés, en Arandas, movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte, el fuego se originó por un cortocircuito en un contacto eléctrico, cuyas llamas alcanzaron un mueble de la sala. Afortunadamente, el incendio fue controlado rápidamente, evitando que se propagara a otras habitaciones de la vivienda.

Como resultado del incidente, una mujer presentó una crisis nerviosa, mientras que dos mascotas sufrieron intoxicación por inhalación de humo. Afortunadamente, ambas se encuentran fuera de peligro.

Cabe destacar que los habitantes de la vivienda utilizaron un extintor para combatir las llamas, acción que contribuyó a evitar que el fuego se extendiera.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de contar con extintores y medidas de prevención contra incendios en hogares y establecimientos comerciales.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Arandas, Protección Civil y Bomberos de Arandas, así como personal de Seguridad Pública Municipal, quienes atendieron la emergencia.