¡Orgullo arandense! Atletas consiguen 15 medallas de oro en la Paralimpiada Nacional 2026

El talento, la disciplina y la dedicación de los deportistas de Arandas dieron grandes resultados en la Paralimpiada Nacional 2026, donde lograron conquistar 15 medallas de oro, poniendo en alto el nombre del municipio y del estado de Jalisco.

Como reconocimiento a su destacada participación, el presidente municipal de Arandas, José Socorro Martínez Velázquez, realizó una entrega de reconocimientos a los atletas, destacando el esfuerzo, la constancia y el respaldo de sus familias y entrenadores.

Durante el encuentro, el alcalde también anunció que ya fue aprobado un presupuesto específico para el deporte adaptado en 2027, con el objetivo de brindar mayores apoyos y oportunidades a los deportistas del municipio.

👏 Este logro representa un motivo de orgullo para Arandas y refleja el talento de sus atletas, quienes continúan demostrando que la dedicación y la perseverancia pueden llevarlos a alcanzar grandes metas.