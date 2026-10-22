CONALEP Arandas invita a su encuentro anual de egresados en noviembre

Con el objetivo de reencontrar a distintas generaciones de exalumnos, el CONALEP Arandas prepara su tradicional encuentro anual de egresados, que se llevará a cabo durante el mes de noviembre.

El comité promotor del evento, encabezado por Gregorio Limón, presentó los detalles de este proyecto, en el que ya se trabaja para reunir a quienes han formado parte de esta importante institución educativa del municipio.

Durante la presentación, los integrantes de la mesa directiva explicaron las actividades contempladas, que iniciarán con una misa en el templo del Espíritu Santo, a la que se pretende invitar a la mayoría de los sacerdotes de Arandas.

Posteriormente, los asistentes se trasladarán a las instalaciones del CONALEP, donde se realizará una ceremonia de reconocimiento a egresados destacados de la institución.

La jornada concluirá con una comida y convivencia, en la que los participantes podrán reencontrarse con antiguos compañeros, compartir anécdotas y recordar momentos de su etapa estudiantil.

El costo de participación será de 250 pesos por persona, que incluye las actividades programadas. Los boletos ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse a través de la página oficial del CONALEP o directamente en la dirección del plantel.

Los organizadores extendieron una cordial invitación a todas las generaciones de egresados para sumarse a esta celebración, que busca fortalecer los lazos de amistad, identidad y pertenencia entre quienes han pasado por las aulas del CONALEP Arandas.