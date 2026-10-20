Trágico accidente en la carretera Arandas-Tepatitlán deja dos personas sin vida y dos lesionadas

Un fuerte accidente vehicular registrado sobre la carretera Arandas–Tepatitlán, a la altura de El Tule, dejó como saldo dos personas fallecidas y dos más lesionadas.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil y Bomberos de Arandas, en el percance, que incluyó un choque y volcadura, se vieron involucrados dos camiones de carga tipo Torton y una retroexcavadora.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento de dos personas, mientras que otras dos recibieron atención por las lesiones sufridas.

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Arandas, en coordinación con la Policía Municipal y Bomberos Arandas Jalisco.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el accidente.

⚠️ Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por esta carretera y atender las indicaciones de las autoridades.