Un fallecido y cuatro lesionados tras accidente en el Libramiento Norte de Arandas

Un fuerte accidente vehicular registrado alrededor de las 23:35 horas del sábado 24 de octubre, sobre el Libramiento Norte, a la altura del entronque a La Rinconada, dejó como saldo una persona fallecida y cuatro lesionadas.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia valoraron a cinco personas, tres hombres y dos mujeres. Uno de los masculinos ya no presentaba signos vitales, mientras que dos personas se encontraban en estado grave y otras dos presentaban lesiones de consideración.

Los cuatro lesionados fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron de manera coordinada las diferentes corporaciones de emergencia del municipio.

Elementos de Seguridad Pública quedaron a cargo de la zona, en espera del personal de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las diligencias correspondientes.