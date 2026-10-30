Más de 121 obras iniciadas y 186 iniciativas presentadas en Arandas

Con más de 121 obras iniciadas y 186 iniciativas presentadas, la actual administración municipal de Arandas, encabezada por José Socorro Martínez Velázquez, registra cifras que llaman la atención por la cantidad de proyectos y propuestas impulsadas durante los primeros dos años de gobierno.

De acuerdo con estos números, se ha dado un banderazo de inicio de obra aproximadamente cada seis días, mientras que el promedio de iniciativas presentadas es de prácticamente una cada dos días, lo que refleja una actividad constante dentro de la administración pública municipal.

Otro aspecto que ha caracterizado al actual presidente es su presencia en distintas actividades a lo largo del día, desde publicaciones en redes sociales durante las primeras horas de la mañana hasta inauguraciones de obras por la noche.

A diferencia de otros presidentes municipales que combinaban sus responsabilidades públicas con actividades empresariales, agrícolas o familiares, el actual alcalde ha mantenido una agenda enfocada principalmente en las funciones propias de su cargo.

Sin embargo, la cantidad de obras e iniciativas no necesariamente representa, por sí sola, la calidad de una administración. Todavía existen deficiencias y necesidades en el municipio que requieren atención, algunas de las cuales han sido reconocidas por el propio presidente, quien ha señalado que se buscará resolverlas de manera gradual.

Entre los trabajos realizados destacan intervenciones en vialidades como la calle Hernández, la calle Allende y la avenida de Los Olivos, obras que representan mejoras en distintos puntos de la ciudad.

También merece atención el trabajo de gestión para la construcción de dos glorietas que habían sido solicitadas por diversos sectores de la sociedad, proyectos que buscan atender problemas de movilidad y seguridad vial.

Si bien las cifras de obras e iniciativas permiten dimensionar la actividad de la actual administración, será igualmente importante evaluar sus resultados, la calidad de los trabajos, el beneficio real para la ciudadanía y el cumplimiento de los compromisos pendientes.

Al final, el balance del gobierno de José Socorro Martínez Velázquez no dependerá únicamente de cuántas obras se iniciaron o cuántas iniciativas se presentaron, sino de los resultados que estas acciones dejen para Arandas.

Todavía queda tiempo de administración y, con ello, la oportunidad de atender las asignaturas pendientes. Será precisamente la combinación entre lo realizado y lo que falte por resolver lo que permita hacer una evaluación más completa de su gestión.