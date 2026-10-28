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Cerca de 300 estudiantes participan en los Juegos Deportivos Escolares de la Zona 108

Alrededor de 300 estudiantes participaron en las competencias de atletismo de los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica, correspondientes a la Zona 108, en las que demostraron su talento, esfuerzo y habilidades deportivas.

En el evento participaron alumnos de los municipios de Arandas, Jesús María, San Ignacio Cerro Gordo, Degollado, Ayotlán, Atotonilco el Alto, Tototlán, Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría.

Durante las competencias, los jóvenes atletas pusieron a prueba sus capacidades en distintas disciplinas, promoviendo la sana convivencia, el compañerismo y la actividad física.

🥇 Los estudiantes que obtuvieron el primer lugar en cada prueba representarán a la zona en la etapa regional, que se celebrará el próximo 3 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco.

Los organizadores reconocieron el esfuerzo y la dedicación de los participantes, así como el apoyo de docentes y entrenadores que contribuyen al desarrollo deportivo de niñas y niños.